США просили Україну відкликати свій проект резолюції ООН. Фото:

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Сполучені Штати Америки просили Україну відкликати свій проект резолюції ООН.

Адміністрація Дональда Трампа тиснула на Банкову, щоб та відкликала проект резолюції Організації Об'єднаних Націй про російську агресію. Спочатку Білий дім пропонував Києву змінити проект резолюції, щоб «пом'якшити» її. Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на джерела.

Згодом американці розробили свій проект резолюції й захотіли, щоб Україна відкликала власний варіант, який вже узгодили із союзниками.

Один із українських чиновників розповів журналістам, що пропозиція США «приголомшила» Київ. А президент Володимир Зеленський наказав Міністерству закордонних справ не відкликати чинну резолюцію.

Їхня пропозиція дуже коротка і містить абсолютно нові формулювання. Багато представників інших країн кажуть, що це більше схоже на заклик до умиротворення з Путіним, ніж на заклик до миру, — цитує WP одне з джерел.

Нагадаємо, США представили в ООН власний проект резолюції до третьої річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну, який висловлює співчуття через жертви «російсько-українського конфлікту» та наголошує, що основною місією ООН є збереження міжнародного миру, безпеки та мирне вирішення суперечностей.

Також ЗМІ інформували, що Вашингтон вперше виступає проти того, щоб назвати росію агресором у спільній заяві G7, яку готують до третьої річниці повномасштабної війни.

Джерело: The Washington Post