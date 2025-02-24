Три роки спротиву, вдячності, підтримки, єдності і допомоги: у Києві Зеленський та світові лідери вшанували пам’ять загиблих

https://racurs.ua/ua/n204305-try-roky-sprotyvu-vdyachnosti-pidtrymky-iednosti-i-dopomogy-u-kyievi-zelenskyy-ta-svitovi.html

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Президент України Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська уранці 24 лютого вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України біля Народного меморіалу національної пам’яті в Києві.

У церемонії також узяли участь іноземні лідери, які прибули до України в день третіх роковин повномасштабного російського вторгнення: президент Фінляндії Александр Стубб, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, президент Литви Гітанас Наусєда, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, прем'єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоттір, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, генеральний секретар ОБСЄ Ферідун Сінірліоглу та міністр з європейських справ Франції Бенджамін Хаддад.

Уранці 24 лютого президент Зеленський опублікував відео до третіх роковин початку повномасштабного вторгнення росії в Україну.