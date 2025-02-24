Українські енергетики встановили рекорд у 2024 році

https://racurs.ua/ua/n204310-ukrayinski-fahivci-vstanovyly-absolutnyy-rekord-u-2024-roci-ukrenergo.html

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В Україні за час повномасштабного російського вторгнення замінили стільки автотрансформаторів, скільки взагалі налічується у високовольтних мережах двох середніх європейських держав разом.

Про це сьогодні, 24 лютого, у третю річницю початку повномасштабної війни повідомляє прес-служба «Укренерго».

У компанії зазначили, що українські енергетики демонструють надзвичайну ефективність у відновленні енергетичної інфраструктури.

Так, у 2024 році фахівці «Укренерго» встановили абсолютний рекорд: потужний автотрансформатор був перевезений, встановлений і підключений за 21 день. Для порівняння, в державах ЄС на це відводиться 3−4 місяці, — розповіли в «Укренерго».

В «Укренерго» наголошують що вся ця титанічна праця була б неможливою без героїчних українських військових, які самовіддано боронять нашу землю від російських окупантів.