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Ракурс
Українські енергетики встановили рекорд у 2024 році

Українські фахівці встановили абсолютний рекорд у 2024 році — Укренерго

24 лют 2025, 15:46
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В Україні за час повномасштабного російського вторгнення замінили стільки автотрансформаторів, скільки взагалі налічується у високовольтних мережах двох середніх європейських держав разом.

Про це сьогодні, 24 лютого, у третю річницю початку повномасштабної війни повідомляє прес-служба «Укренерго».

У компанії зазначили, що українські енергетики демонструють надзвичайну ефективність у відновленні енергетичної інфраструктури.

Так, у 2024 році фахівці «Укренерго» встановили абсолютний рекорд: потужний автотрансформатор був перевезений, встановлений і підключений за 21 день. Для порівняння, в державах ЄС на це відводиться 3−4 місяці, — розповіли в «Укренерго».

В «Укренерго» наголошують що вся ця титанічна праця була б неможливою без героїчних українських військових, які самовіддано боронять нашу землю від російських окупантів.

Джерело: Ракурс


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