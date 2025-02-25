Держсекретар США Марк Рубіо. Фото:

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Наступний крок у переговорах з росією назвали у Сполучених Штатах Америки.

Темою майбутніх переговорів має стати питання на що Москва готова піти для завершення війни в Україні. Водночас, аналогічне питання слід поставити й Києву. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо в інтерв’ю порталу Breitbart News.

За його словами, потрібно посадити за слід переговорів і Україну, і росію. Американці вже зустрічалися з делегатами від росії і головним питанням цієї зустрічі було: «Ви зацікавлені в припиненні цього конфлікту чи ні?».

Багато людей не знають відповіді на це питання. Якщо ви поговорите з деякими європейцями, вони скажуть вам, що путін не зацікавлений у припиненні війни. Вони сказали, що будуть зацікавлені, але за певних умов. Ми не обговорювали, що це за умови. Тому наступний крок — зустрітися з ними знову в певний момент, з правильною групою людей, і почати окреслювати, що потрібно зробити для того, щоб росія припинила війну. Очевидно, ми повинні поставити Україні те ж саме питання, тому що ви не можете зупинити війну, якщо обидві сторони не згодні на це, — заявив держсек.

Також Рубіо зазначив, що на засідання Генасамблеї США проголосували проти резолюції ООН, яка засуджувала росію за війну в Україні. Чиновник пояснив, що ця резолюція була «антагоністичною» і суперечила зусиллям, спрямованим на те, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів і припинити війну.

Держсекретар наголосив, що президент Дональд Трамп «чітко давно зрозуміти, що хоче закінчити війну», адже «загинуло занадто багато людей, і він хоче покласти цьому край».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що війна в Україні «може закінчитися скоро — протягом декількох тижнів».

Джерело: Breitbart News