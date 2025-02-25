На фронті відбулося майже 100 боїв. Фото: Генштаб

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Війна в Україні не припиняється — протягом минулої доби зафіксовано 98 боєзіткнень.

Найскладнішою ситуація залишається на Покровському та Новопавлівському напрямках, де українські Сили оборони зупинили 28 та 13 штурмових дій противника відповідно. На Торецькому та Куп’янському напрямках ворог здійснив по 11 атак. Про це Генеральний штаб Збройних сил України 25 лютого повідомив у Facebook.

Шість ворожих штурмів було зупинено на Лиманському напрямку, а три — на Оріхівському. По два бойових зіткнення було зафіксовано на Харківському, Краматорському та Придніпровському напрямках. А на Гуляйпільському напрямку оборонці відбили одну атаку.

Також досі триває українська операція у Курській області. Минулої доби ворог завдав 34 авіаударів, скинувши при цьому 43 КАБ, здійснив 375 обстрілів, 17 з них — із РСЗВ. Українські захисники відбили 11 штурмових дій загарбників.

Ракетні війська та артилерія ЗСУ вчора завдали ураження по трьох районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, пункту управління та ворожому зенітному ракетному комплексу «Бук-M3». Загалом за минулу добу було знищено 1 тис. 300 окупантів. Також було знищено п’ять танків, 11 бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, два засоби ППО, 122 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 138 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Нагадаємо, нещодавно російська армія окупувала Срібне у Донецькій області. Також ворог просунувся біля Дачного, Новосілки, Фиголівки та в Улаклах.