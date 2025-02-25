Руйнування внаслідок нічної атаки рф. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n204331-rf-atakuvala-ukrayinu-dronamy-ta-raketamy-ie-poraneni-v-troh-oblastyah.html

Ракурс

Російські війська атакували Україну ударними дронами та крилатими ракетами.

У ніч на 25 лютого 2025 рокупротивник атакував 213-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ. А літаки стратегічної авіації Ту-95мс вдарили сімома крилатими ракетами Х-101. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

До відбиття нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи.

У Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Миколаївській та Дніпропетровській областях збили шість ракет та 133 безпілотники. Ще 79 ворожих безпілотників-імітаторів були локаційно втрачені.

У Сумах внаслідок атаки БпЛА типу «Шахед» поранення дістали двоє людей. Державна служба з надзвичайних ситуацій поінформувала, що у трьох багатоповерхівках та інших будівлях вибуховою хвилею вибито 148 вікон. В одному із пошкоджених будинків знайшли мертву жінку — обставини її смерті встановлюються.

Національна поліція повідомила, що у Київській області внаслідок нічної атаки постраждала 44-річна жінка. В обухівському районі пошкодженні два приватних будинки, господарча будівля, гараж та автомобіль. А у Фастівському районі пошкоджено два житлові будинки.

Цивільні постраждали у Житомирській області внаслідок повітряного удару рф. В обласній військовій адміністрації повідомили, що з травмами госпіталізували жінку, а через гостру реакцію на стрес до лікарні також доправили двох дітей чотирьох та семи років. У Житомирському районі пошкоджено господарчу будівлю та житловий будинок.

Нагадаємо, у ніч на 23 лютого росіяни запустили пор Україні рекордну кількість безпілотників — ворог атакував 267 ударними БПЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із різних напрямків.