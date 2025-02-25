ВРУ підтримала постанову про легітимність Зеленського. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n204332-rada-progolosuvala-za-postanovu-pro-legitymnist-zelenskogo.html

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Верховна Рада схвалила постанову про підтримку демократії в Україні.

Постанову № 13041 (Про підтримку демократії в Україні в умовах агресії російської федерації) 25 лютого підтримали голосами 268 депутатів. У ній йдеться, що президента Володимира Зеленського обрано на вільних, прозорих, демократичних виборах, а його мандат український народ і парламент не ставлять під сумнів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

Документ також передбачає, що повноваження президента Володимира Зеленського мають тривати до завершення воєнного стану. А президентські вибори повинні відбутися лише після закінчення війни.

Верховна Рада констатувала, що введений в умовах повномасштабного російського вторгнення воєнний стан в Україні не дозволяє провести вибори згідно з Конституцією. Водночас український народ єдиний у тому, що такі вибори мають відбутися після закінчення війни.

ВРУ від імені українського народу заявляє, що Україна як демократична країна, щойно на її території буде забезпечено всеохоплюючий, справедливий і сталий мир, за рішенням парламенту України оголосить проведення виборів Президента України і забезпечить їх проведення відповідно до всіх міжнародних виборчих стандартів, — навів Железняк цитату з постанови.

Парламент наголосив, що президент Володимир Зеленський має виконувати свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента України згідно з ч. 1 ст. 108 Конституції України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про необхідність проведення виборів в Україні, бо чинний український президент Володимир Зеленський має лише 4% рейтингу підтримки народу.