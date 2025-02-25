Російська агентка готувала теракти в Одесі. Фото: прокуратура

https://racurs.ua/ua/n204334-rosiyska-agentka-gotuvala-terakty-v-odesi-foto.html

Ракурс

Служба безпеки України затримали російську агентку, яка готувала теракти в Одесі.

Зловмисниця готувала схованки з вибухівкою та зброєю для диверсій. Раніше вона підпалила деякі енергетичні об'єкти «Укрзалізниці» та отримала від росіян завдання облаштувати схрон біля порту. У Дніпрі вона отримала від куратора елемент вибухівки в пачці з-під цигарок. Повернувшись до Одеси, жінка намагалася закласти вибухівку у схованку біля портової інфраструктури. Там її й затримали. Про це повідомили СБУ та Одеська обласна прокуратура.

Правоохоронці з’ясували, що підозрювана намагалася залучити й інших людей до своєї роботи. Усі свої дії жінка фільмувала та відправляла окупантам за гроші.

Затриманій агентці повідомили про підозру за двома статтями: ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Зараз її тримають під вартою, зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, днями на Волині затримали зловмисника, який за вказівкою російських спецслужб підпалював вхідні двері квартир, де проживають українські військовослужбовці.