Рада проголосувала за законопроект про створення Вищого адміністративного суду

Результати голосування, фото: Ярослав Железняк

https://racurs.ua/ua/n204356-rada-progolosuvala-za-zakonoproekt-pro-stvorennya-vyschogo-administratyvnogo-sudu.html

Ракурс

Верховна Рада під час свого засідання сьогодні. 26 лютого проголосувала в цілому за законопроект № 2368−1 про створення Вищого адміністративного суду, що було однією з вимог Міжнародного валютного фонду до України.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

ЗА — 234. Всі правки підтвердили. Це ми нарешті виконали один з прострочених маяків МВФ де дедлайн був 31 грудня минулого року, — зазначив він.

За словами нардепа, законопроектом передбачається створення двох судів:

Спеціалізованого окружного адміністративного суду;

Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду до вищих спеціалізованих судів (як суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення Спеціалізованого окружного адміністративного суду).

Протягом одного місяця після набрання чинності цим законом Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККС) має оголосити конкурс на посади суддів. Конкурси мають враховувати особливості, визначені законопроектом, із залученням Експертної ради (протягом трьох років)

До складу Експертної ради входитимуть шість осіб: