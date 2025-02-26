Зеленський підтвердив погодження угоди зі США. Фото: ОП

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Президент Зеленський прокоментував угоду зі США про корисні копалини.

Зараз між країнами погоджена рамкова угода, яка не потребує ратифікації Верховною Радою. Київ і Вашингтон розроблятимуть окрему детальну угоду про спільний фонд корисних копалин, яка потребуватиме ратифікації парламенту. Про це Зеленський заявив на брифінгу 26 лютого.

Головне для мене було те, що ми не є боржниками, незважаючи на те, що звучить у медіа. В угоді немає ні 500 млрд боргу, ні 350, ні 100, це було б несправедливо по відношенню до нас, — зазначив він.

Глава держави відзначив, що зараз у документі відсутні гарантії безпеки, які хотіли бачити в Києві.

Там нема всіх гарантій безпеки, які хотіла бачити Україна, але я хотів, щоб там [у рамковій угоді] про гарантії було хоча б речення, і воно в рамковій угоді є, пункт 10, здається, — наголосив президент.

Також Зеленський прокоментував свій можливий візит до Вашингтону. Не підтвердив, що 28 лютого полетить до Сполучених Штатів, але зазначив, що «запрошення було й офіси працюють».

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, остаточний варіант угоди щодо рідкісних копалин між Україною та США фактично доопрацьований і Кабмін розгляне документ під назвою «Угода про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення України» сьогодні, 26 лютого.

Однак підпишуть документ представники Києва лише після того, як президент України Володимир Зеленський та США Дональд Трамп домовляться про гарантії безпеки для української держави.