Ірина Цибух отримала звання Героя України посмертно. Фото:

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Звання Героя України посмертно отримала Ірина Цибух, яка була бойовим медиком добровольчого батальйону «Госпітальєри».

Президент Володимир Зеленський надав їй це звання за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові. Відповідний указ глави держави № 144/2025 був опублікований на сайті президента 26 лютого.

За особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» Цибух Ірині Володимирівні — громадській діячці, керівниці екіпажу добровольчого батальйону «Госпітальєри» (посмертно), — йдеться в указі.

25-річна бойовий медик добровольчого батальйону «Госпітальєри» Ірина Цибух загинула під час ротації на Харківському напрямку 29 травня. 1 червня їй мало виповнитися 26 років.

Цибух бувала на Донеччині та Луганщині з 2025 року, бувала у зоні бойових дій як парамедик та бойовий медик у складі добровольчого батальйону «Госпітальєри». Також вона працювала журналістом та менеджером Департаменту регіонального мовлення «Суспільного».

У 2023 році Ірина Цибух стала лауреаткою премії «УП 100. Сила жінок». Того ж року, до Дня телебачення, радіо та зв’язку, президент України нагородив її орденом «За заслуги».

Нагадаємо, у січні старшому солдату Дмитру Масловському 71-ї окремої єгерської бригади Десантно-штурмових військ посмертно присвоїли звання Героя України. Захисник загинув під час рукопашного бою з якутом у населеному пункті Трудове на Донеччині.