Мерц терміново злітав до Макрона після поїздки президента Франції до США

https://racurs.ua/ua/n204378-merc-terminovo-zlitav-do-makrona-pislya-poyizdky-prezydenta-franciyi-do-ssha.html

Ракурс

Кандидат на посаду канцлера Німеччини Фрідріх Мерц зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном.

Дорогий Емманюель Макрон, велике спасибі за твою дружбу і твою довіру до німецько-французьких відносин. Разом наші країни можуть досягти великих речей для Європи, — написав політик німецькою та французькою мовами у соцмережі X.

За підсумками розмови в Єлисейському палаці між Мерцем і Макроном, що тривала три години, обидва політики «продемонстрували волю до того, щоб почати нову главу в німецько-французьких відносинах», цитує заяву блоку ХДС/ХСС у зв’язку з цим агентство dpa. У ній ідеться, що «переговори відбулися у винятково дружній атмосфері, що було досягнуто великої згоди з низки тем і знайдено безліч відправних точок для спільних ініціатив».

Додаткових подробиць зустрічі до моменту публікації не повідомлялося. Французька сторона її поки що не коментувала.

Водночас агентство dpa вважає, що однією з тем бесіди Макрона і Мерца могла бути європейські безпека та оборона. 24 лютого Дональд Трамп прийняв Макрона в Білому домі. Під час бесіди двох лідерів президент Франції дав зрозуміти, що вважає за необхідне активніше залучати ЄС до переговорів щодо завершення війни рф проти України.

Історія питання

Минулого тижня Макрон їздив з візитом до Дональда Трампа.

Це була марна трата часу, — так заявив високопосадовець ЄС після візиту президента Франції Емманюеля Макрона до Білого дому, повідомляє POLITICO.

Макрон не зміг отримати чітких запевнень від президента США Дональда Трампа щодо гарантій безпеки для України під час свого візиту до Вашингтона цього тижня, — повідомляють представники ЄС і дипломати.

У середу вранці Макрон провів екстрену 30-хвилинну відеоконференцію з лідерами ЄС, де розповів про підсумки переговорів.

Макрон сказав, що Трамп не дав жодних чітких обіцянок щодо механізму безпеки. Тож стратегічна невизначеність із цього питання залишається, — повідомив дипломат ЄС.

Попри те, що США та росія ведуть переговори про завершення війни без участі Києва та Європи, європейські столиці, зокрема Париж і Лондон, намагаються створити миротворчу місію для України у разі досягнення угоди.