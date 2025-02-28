Російська агентура наводила ракети на аеродроми. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n204415-agenty-rf-navodyly-rakety-na-aerodromy-ta-ppo-v-troh-oblastyah-ukrai-ny.html

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Російська агентура наводила ракети на аеродроми та ППО в трьох областях України.

У Черкаській області силовики запобігли новим спробам росіян отримати актуальні дані про Сили оборони. Агентом рф виявився 20-річний мешканець міста Радивилів, який шпигував за підрозділами ЗСУ, котрі рухалися у напрямку фронту через територію західного регіону. Зловмисник фіксував цю техніку. Про це прес-центр Служби безпеки України 28 лютого повідомив у Facebook.

Також поплічник окупантів під виглядом зустрічі з близькими їздив до Львівської області, де намагався встановити локації оперативних аеродромів. За цю роботу росіяни обіцяли йому «евакуацію» до рф і паспорт країни-агресора.

А в Полтаві правоохоронці затримали 58-річну місцеву мешканку, яка коригувала ракетно-дронові атаки по обласному центру. Такод вона допомагала ворогу обійти зони ППО й для цього розвідувала пункти базування радіолокаційних станцій поблизу міста.

В обох затриманих виявили докази роботи на росіян. Зловмисникам повідомили фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до восьми років тюрми.

Нагадаємо, в Донецькій області правоохоронці затримали поплічника окупантів, який коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари ворога по локаціях Сил оборони на Покровському напрямку. Основними цілями загарбників були місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ.