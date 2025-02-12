Рецидивіст коригував удари по ЗСУ на Донбасі. Фото: СБУ

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Ракурс

Сплячий агент російської ФСБ шпигував за оборонцями Покровська.

У Донецькій області затримали поплічника окупантів, який коригував ракетно-бомбові та артилерійські удари ворога по локаціях Сил оборони на Покровському напрямку. Основними цілями загарбників були місця найбільшого зосередження особового складу та бойової техніки ЗСУ. Про це прес-центр Служби безпеки України 12 січня повідомив у Facebook.

Російським агентом виявився 39-річний рецидивіст, який двічі відбував тюремне покарання за розбій. У в колонії у тимчасово окупованій Макіївці його завербував кадровий співробітник ФСБ. Виконувати завдання російських спецслужб він почав наприкінці минулого року.

Для збору інформації зрадник обходив фронтову місцевість, де приховано спостерігав за локаціями ЗСУ. Розвіддані росіянам він передавав згодом зі свого будинку. Під час обшуку у нього виявили мобільний телефон і спеціальні пристрої, які він використовував для комунікації з росіянами.

Зловмиснику вже повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Харкові СБУ затримала місцевого лікаря-психотерапевта та його спільника — диякона Харківської єпархії УПЦ Московського патріархату. На замовлення російської ФСБ зловмисники намагались виявити місця найбільшого зосередження особового складу та військової техніки Сил оборони.