Туреччина у Лондоні повторить пропозицію прийняти переговори України і росії

https://racurs.ua/ua/n204446-turechchyna-u-londoni-povtoryt-propozyciu-pryynyaty-peregovory-ukrayiny-i-rosiyi.html

Ракурс

Туреччина у Лондоні повторить пропозицію прийняти переговори України і росії.

Про це пише Reuters 1 березня.

У неділю глава турецького МЗС Фідан проінформує європейських лідерів про зусилля Туреччини щодо пошуку «справедливого і тривалого миру» у війні, повідомило джерело.

Очікується, що Фідан «підкреслить, що Туреччина, яка приймала прямі переговори між росією і Україною в березні 2022 року, готова взяти на себе цю роль в майбутньому періоді», і скаже, що всі сторони повинні спільно зосередитися на тривалій регіональній безпеці і стабільності, а також економічному процвітанні в переговорах.

Туреччина може розгорнути миротворчі сили в Україні після закінчення війни, повідомляв раніше Bloomberg.

Ердоган уже обговорив це питання із Зеленським та путінським ріббентропом Сергеєв Лавровим. Проте Туреччина заявила, що не братиме участі в жодній миротворчій місії, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки щодо її формування.

2 березня прем'єр-міністр Британії Кір Стармер зустрінеться з Володимиром Зеленським та європейськими лідерами для обговорення гарантій безпеки України.

Стармер та Еммануель Макрон розкажуть союзникам про спроби переконати Трампа надати військову підтримку у разі порушення мирної угоди рф. Очікується участь генсека НАТО Марка Рютте, Урсули фон дер Ляєн та президента Євроради Антоніо Кости.

Також Стармер проведе двосторонні перемовини із Зеленським та Джорджією Мелоні.

Європа хоче, щоб США першими взяли на себе зобов’язання щодо військової підтримки, тоді як Вашингтон очікує першого кроку від Європи, що ускладнює переговори.