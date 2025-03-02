Наслідки ворожої атаки на Хмельниччині, фото: ДСНС

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У Хмельницької області в ніч на сьогодні, 2 березня, через влучання ворожого безпілотника сталася пожежа та руйнування на території приватного домоволодіння у селі Пирогівці Хмельницького району.

Вибуховою хвилею також пошкоджено дев’ять будинків. Про це повідомляє прес-служба ДСНС Хмельниччини.

Внаслідок влучання травмувалася жінка 1949 року народження.

ДСНС оперативно ліквідувала пожежу. На місці виклику працювали 8 рятувальників на 2 одиницях пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, — розповіли у відомстві.

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють, що з вечора 1 березня Україну атакували загалом 79 ворожих ударних безпілотників типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів. Станом на 8.30 63 безпілотники збито, 16 безпілотників-імітаторів не досягли цілей (локаційно втрачені).