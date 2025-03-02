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Ракурс
Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Російська артилерія вдарила по Нікополю, є поранені (ФОТО)

2 бер 2025, 17:20
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Російські окупанти завдали нових ударів по Дніпропетровщині.

У неділю, 2 березня, противним атакував Нікополь з артилерійського озброєння. Внаслідок обстрілу постраждали троє осіб. Про це голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив у Telegram.

Зазначається, що з-під завалів надзвичайники врятували 84-річного чоловіка. Його у важкому стані доправили до лікарні. Також серед потерпілих також двоє жінок 44 та 82 років.

Наразі фахівці працюють на місці атаки — з’ясовують всі деталі й допомагають місцевим.

Наслідки обстрілу на Дніпропетровщині. Фото: ОВА

Нагадаємо, 2 березня російські окупанти підступно вдарили по маршрутному автобусу, який перебував на зупинці в Дніпровському районі — на транспортний засіб скинули вибухівку.

Наразі відомо про одну загиблу. Постраждали 10 осіб — у травмованих травми різного ступеня тяжкості. Один з чоловіків перебуває у важкому стані.

Джерело: Ракурс


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