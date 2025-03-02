Українські десантники відбили російський штурм. Фото: Генштаб

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Ракурс

Російські окупанти пішли на штурм на Новопавлівському напрямку.

Ворог кинув у бій танки, мотоцикли та велику кількість живої сили. Протистояли загарбникам підрозділи десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Потуги ворога просунутися вперед були зведені нанівець. Про оперативно-стратегічне угруповання військ «Хортиця» 2 березня повідомило у Facebook.

Добротна просмажка російської бронетехніки і піхоти на Новопавлівському напрямку фронту. Окупанти кидають великі сили, щоб прорвати оборону десантників на Донбасі, але тільки поповнюють цвинтар своїх невдач, — зазначили військові.

Захисники оприлюднили відео знищення росіян. На кадрах видно, як після влучних ударів вибухають та горять російські танки, бронемашини, автомобільна техніка та мотоцикли.

Нагадаємо, у лютому понад десяток танків із червоними прапорами та «елітна» російська 155-та бригада морпіхів атакували позиції українських військових у Курській області рф. Ворожий штурм обернувся повним крахом для окупантів.