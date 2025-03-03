Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

https://racurs.ua/ua/n204481-do-ugody-pro-zakinchennya-viyny-v-ukrayini-sche-duje-daleko-zelenskyy.html

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Війна України з росією далека від завершення, вважає президент Володимир Зеленський.

Переговори щодо припинення бойових дій перебувають лише на початковій стадії, і до фінального мирного врегулювання ще далеко. Жодна сторона не розпочала реальні процеси узгодження умов завершення війни. Про це Зеленський заявив під час спілкування з британськими журналістами в аеропорту Станстеда, передає Sky News.

Ми сьогодні говоримо про перші кроки, і тому, поки їх не буде на папері, я не хотів би про них дуже детально говорити. До угоди про закінчення війни ще дуже-дуже далеко. Ніхто всі ці кроки не розпочав, — цитують його ЗМІ.

Глава держави наголосив, що мирні домовленості повинні містити конкретні гарантії безпеки та механізми відповідальності за їх дотримання. Однак на поступки Київ не збирається йти — захоплені території вважатимуться тимчасово окупованими. Україна ніколи не визнає їх російською власністю.

За словами президента, гарантії безпеки для України мають унеможливити нове вторгнення росії. Зеленський додав, що впевненість українського народу у майбутньому значною мірою залежить від рівня міжнародної підтримки України.

Також президент прокоментував можливість відставки та майбутні вибори. Він заявив, що сам факт голосування ще не означає зміну влади. За його словами, для цього потрібно не лише провести вибори, а й «домовлятися з ним», оскільки Зеленський пов’язує свою місію з досягненням членства України в Альянсі.

Що стосується того, щоб піти з посади — міняти мене буде непросто. Тобто мало просто провести вибори, треба ще й не допустити мене. Це трохи складніше. Вийде, що треба домовлятися зі мною, а я сказав, що міняюся на НАТО. Значить, я виконав своє завдання. Якщо є НАТО і війна закінчилася, значить, я виконав свою місію, — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, Велика Британія та Франція спільно з Україною розроблять план щодо припинення бойових дій в Україні із забезпеченням гарантій безпеки. Потім цей документ представлять президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Фактично Лондон та Париж стануть посередниками у переговорах Києва та Вашингтона.