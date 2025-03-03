рф планує запускати по Україні по 500 безпілотників одночасно. Фото:

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Країна-агресор росія суттєво збільшила випуск безпілотників різних типів.

Якщо раніше в арсеналі ворога були лише БпЛА типу «Шахед», «Герань-1», «Герань-2», то зараз окупанти мають на озброєнні вже «Гарпії», «Гербери», «Пародії» тощо. Збільшилася не лише різноманітність безпілотників, але й їхня кількість. Про це заступник начальника Головного управління розвідки МОУ Вадим Скібіцький розповів в інтерв’ю «РБК-Україна».

Щодо випуску безпілотних літальних апаратів на території рф. Це Іжевськ, це Єлабуга, це концерн «Калашников». Зараз вони значно збільшили випуск безпілотних літальних апаратів, — зазначив розвідник.

Скібіцький наголосив, що зараз окупанти можуть застосовувати за один удар від 150 до 200 безпілотних літальних апаратів. Однак, росіяни в перспективі хочуть запускати по Україні одночасно приблизно 500 дронів. Для цього ворог планує збільшити кількість пускових майданчиків.

У ГУР додали, що пріоритетні цілі противника залишилися ті ж, що і раніше — система управління ЗСУ та все, що стосується авіації та аеродромів, критична інфраструктура, підприємства оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, у ніч на 3 березня російські війська атакували Україну 83 ударними БпЛА та безпілотниками-імітаторами. Сили ППО збили 46 ворожих дронів, а постраждали Харківщина, Сумщина, Київщина, Черкащина, Дніпропетровщина та Запоріжжя.

Джерело: «РБК-Україна»