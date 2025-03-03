На Полтавщині у ТЦК помер чоловік після проходження ВЛК. Фото:

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Ракурс

Смерть військовозобов’язаного зафіксована в одному з ТЦК Полтавщини.

У неділю, 2 березня, у Кременчуцькому районному Територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки помер військовозобов’язаний 1977 року народження. Вчора о 10.20 чоловіка поліцейські доставили в ТЦК для уточнення військово-облікових даних. Про це Полтавський ТЦК та СП повідомив у Facebook.

Зазначається, що згодом громадянин пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби. Однак близько 17.40 у чоловіка різко погіршився стан здоров’я — він зблід і знепритомнів.

Військкоми запевняють, що викликали швидку допомогу та реанімобіль. Однак його врятувати не вдалося, і о 18.30 медики констатували смерть.

Поліцейські, які працювали на місці події, не встановили порушень у роботі ТЦК. Медики ж заявили, що причинлю смерті стала гостра серцева недостатність.

За цим фактом керівництво ТЦК та СП призначило службове розслідування.

Нагадаємо, на Волині співробітники ТЦК схопили та запхали в мікроавтобус чоловіка, який вигулював собаку. При цьому тварину кинули посеред вулиці та поїхали. Згодом у військкоматі прокоментували цей інцидент, який потрапив на відео.