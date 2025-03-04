Наслідки обстрілу Одеси. Фото: ДСНС Одещини

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Російська армія атакувала Одесу безпілотниками у понеділок ввечері, 3 березня.

Наразі відомо про щонайменше чотирьох постраждалих осіб. Троє з поранених, жителі приватних будинків, отримали осколкові поранення та перелами кінцівок. Їх госпіталізували в стані середнього ступеню важкості. Ще одна людина, яка в момент атаки перебувала у бізнес-центрі, отримала контузію. Про це голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив у Telegram.

Також внаслідок атаки зафіксовано пошкодження енергетичної інфраструктури. В частині міста діють аварійні відключення електроенергії та не працюють котельні. Комунальники вже підключають генератори для відновлення роботи критичної інфраструктури. Крім того, в обласному центрі розгортають пункти незламності. Також вибуховою хвилею та уламками пошкоджені два приватних будинки та бізнес-центр.

За інформацією міського голови Геннадія Труханова, внаслідок ворожого обстрілу зупинено роботу трьох районних котелень.

Нагадаємо, у ніч проти 19 лютого російські війська завдали дронового удару по Одесі. Унаслідок цієї атаки зазнали пошкоджень об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема дитяча поліклініка та дитячий садочок. Зазнали травм чотири людини, серед яких десятирічна дівчинка.