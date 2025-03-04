Затримані агенти рф. Фото: СБУ

https://racurs.ua/ua/n204517-sbu-zatrymala-koryguvalnykiv-udariv-po-slov-yansku-ta-kramatorsku.html

Ракурс

Російських агентів затримала СБУ у Донецькій області — зрадники коригували обстріли Слов’янська та Краматорська.

Одним з ворожих агентів виявився 47-річний мешканець Слов’янська, якого окупанти завербували у серпні минулого року. Чоловік потрапив у поле зору ворожих спецслужб за прокремлівські коментарі в соцмережах. Зловмисник відслідковував локації найбільшого зосередження особового складу ЗСУ, зокрема в районах блокпостів на в’їздах до міста. Про це 4 березня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Також цей поплічник росіян намагався виявити склади з боєприпасами і станції ремонту військової техніки. Всю зібрану інформацію він через «Однокласники» пересилав російському бойовику, який воює під Бахмутом.

Іншим помічником загарбників виявився 37-річний працівник заводу у Краматорську, який був завербований російською ФСБ. За вказівкою ворогів, агент обходив місцевість, а також фотографував та позначав на гугл-картах локації Сил оборони. Зловмисника затримали, коли він готував агентурний «звіт» з координатами потенційних цілей.

Обом зрадникам вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки України й Національна поліція запобігли чотирьом терористичним актам і диверсіям, які рф запланувала на 1−2 березня. Були затримані російські агенти у Львові, Чернігові, Вінниці та в Київській області.