Марін Ле Пен засудила жорстокість американського рішення про призупинення допомоги Україні

https://racurs.ua/ua/n204533-marin-le-pen-zasudyla-jorstokist-amerykanskogo-rishennya-pro-pryzupynennya-dopomogy-ukrayini.html

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Лідерка французьких правих Марін Ле Пен засудила жорстокість американського рішення про призупинення допомоги Україні.

Я вважаю, що жорстокість цього рішення заслуговує на засудження. Це безжально по відношенню до українських військових, які патріотично захищають свою країну, — заявила Ле Пен для Le Figaro.

При цьому Ле Пен вважає, що припинення постачання озброєнь менш критичне, ніж припинення обміну розвідданими, оскільки постачання озброєнь хоча б частково можна компенсувати за рахунок Європи. Водночас, Ле Пен залишається противником відправлення французьких військ в Україну для миротворчої місії

Варто зазначити, що стосунки aранцузької правої опозиції з республіканцями США сильно охолонули.

Жордан Барделла, головний соратник Ле Пен, відмовився виступати на консервативній конференції CPAC у США після того, як екс-радник Трампа Стів Беннон кинув зигу під час свого виступу. Французькі праві політики не схвалюють подібні жести.