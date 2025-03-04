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Ракурс
Марін Ле Пен засудила жорстокість американського рішення про призупинення допомоги Україні

Марін Ле Пен засудила жорстокість американського рішення про призупинення допомоги Україні

4 бер 2025, 20:04
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Лідерка французьких правих Марін Ле Пен засудила жорстокість американського рішення про призупинення допомоги Україні.

Я вважаю, що жорстокість цього рішення заслуговує на засудження. Це безжально по відношенню до українських військових, які патріотично захищають свою країну, — заявила Ле Пен для Le Figaro.

При цьому Ле Пен вважає, що припинення постачання озброєнь менш критичне, ніж припинення обміну розвідданими, оскільки постачання озброєнь хоча б частково можна компенсувати за рахунок Європи. Водночас, Ле Пен залишається противником відправлення французьких військ в Україну для миротворчої місії

Варто зазначити, що стосунки aранцузької правої опозиції з республіканцями США сильно охолонули.

Жордан Барделла, головний соратник Ле Пен, відмовився виступати на консервативній конференції CPAC у США після того, як екс-радник Трампа Стів Беннон кинув зигу під час свого виступу. Французькі праві політики не схвалюють подібні жести.

Джерело: Ракурс


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