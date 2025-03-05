Спікер Джонсон заявив, що мав розмову із Трампом щодо заяви Зеленського

Майк Джонсон заявив, що мав розмову із Трампом щодо заяви Зеленського

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Спікер Палати представників конгресу США Майк Джонсон заявив, що мав розмову із Трампом щодо заяви Володимира Зеленського.

На його думку, це саме те, що він повинен був сказати, прокоментував Джонсон розмову із Трампом щодо заяви Володимира Зеленського. Джонсон вважає, що Зеленський фактично вибачився перед Трампом за події в Овальному кабінеті.

Я говорив із президентом Трампом про це дві години тому, коли вийшла заява Зеленського. І я сказав: містер президент, це саме те, що йому потрібно було сказати. І він готовий повернутися до переговорів, це дуже мудро з його боку — ухвалити угоду, — сказав Джонсон в інтерв’ю телеканалу Fox Business.

Джонсон повідомив, що обговорював із Трампом пост Володимира Зеленського, який український президент опублікував удень 4 березня у соціальній мережі Х.