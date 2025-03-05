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Ракурс
Уночі російські нацисти запустили по Україні три корейських "Іскандери" та 181 дрон

Уночі російські нацисти запустили по Україні три корейських «Іскандери» та 181 дрон

5 бер 2025, 10:25
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Уночі армія російські нацисти атакували Україну трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та 181 ударним дроном.

Починаючи з 19.30 4 березня, росіяни запустили по Україні три балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із Воронезької області, одну зенітну керовану ракету С-300 із Курщини та 181 БПЛА — ударного типу Shahed і безпілотники-імітатори різних типів — із напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Чауда (Крим).

Станом на 9.30 було підтверджено збиття 115 БПЛА у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях.

55 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок нічної атаки постраждали Київщина, Одещина, Дніпропетровщина та Харківщина.

«Ракурс» повідомляв про серйозні руйнування в Одесі та передмісті.

Унаслідок атаки на Одесу та область загинув 73-річний чоловік, ще один місцевий житель отримав поранення середньої тяжкості. Пошкоджено та зруйновано щонайменше 20 приватних будинків у передмісті Одеси, господарчі приміщення, бізнес-центр, поштове відділення, медична лабораторія, торгівельні об'єкти та автомобілі містян.

Джерело: Ракурс


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