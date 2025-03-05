Уряд виділив понад 150 мільйонів на програму створення хабів єдності

https://racurs.ua/ua/n204547-uryad-vydilyv-ponad-150-milyoniv-na-programu-stvorennya-habiv-iednosti.html

Ракурс

Кабінет міністрів 4 березня передав Міністерству національної єдності понад 150 млн грн на реалізацію нової бюджетної програми

Її призначення — допомогти українцям за кордоном та сприяти їхньому поверненню в Україну.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній раді Тарас Мельничук.

Передано бюджетні призначення у сумі 150 млн 28,7 тис. грн Міністерству національної єдності України на нову бюджетну програму, — пише представник уряду в ВРУ Тарас Мельничук.

Наразі подробиці програми залишаються невідомими, однак наприкінці січня 2025 року міністр національної єдності Чернишов заявив, що Україна створюватиме «Хаби єдності» для своїх громадян за кордоном.

Першими ці хаби з’являться у Чехії, Польщі та Німеччині — країнах, у яких живе найбільше українських біженців. Установи будуть призначені для того, аби підтримати українців за кордоном і допомогти їм зберегти свою національну ідентичність.

Що передбачає програма? Жодного примусового повернення — наголосив раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов. За кордоном створять «Хаби єдності», які допомагатимуть українцям зберігати національну ідентичність. Основна мета — заохочення українців до повернення шляхом надання підтримки та створення сприятливих умов для реінтеграції.