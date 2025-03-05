Посадовця ТЦК оштрафували за мобілізацію росіянина на Прикарпатті

На Прикарпатті мобілізували громадянина рф, фото: URA.ru

https://racurs.ua/ua/n204558-posadovcya-tck-oshtrafuvaly-za-mobilizaciu-rosiyanyna-na-prykarpatti.html

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В Івано-Франківській області суд визнав т. в. о. начальника одного із ТЦК та СП Віталія С. винним у перевищенні повноважень через мобілізацію на військову службу громадянина росії.

За це адмінправопорушення підполковнику призначили покарання у вигляді 17 тис. грн штрафу, повідомляє видання Zaxid.net з посилання на рішення Тисменицького райсуду, котре оприлюднили у судовому реєстрі.

Зазначається, що 6 лютого цього року Віталій С. скерував іноземця, у якого немає українського громадянства, на ВЛК, після чого поставив його на військовий облік та включив до списків мобілізованих для відправки до військової частини.

У матеріалах справи вказано, що підполковник перевірив документи чоловіка та знав, що він є іноземцем та не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, проте все одно дав вказівку відправити його на ВЛК та мобілізувати, — зазначає видання.

Наречена росіянина звернулась із заявою до Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону. Щодо Віталія С. склали адмінпротокол за фактом перевищення службових повноважень. На засідання суду підполковник не прийшов, але подав заяву про визнання своєї провини.

Джерело: Zaxid.net