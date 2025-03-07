Рівень довіри до Зеленського зріс до 68% на тлі загострення з Вашингтоном

https://racurs.ua/ua/n204596-riven-doviry-do-zelenskogo-zris-na-tli-zagostrennya-z-vashyngtonom-kmis.html

Ракурс

Рівень довіри до Волоидмира Зеленського зріс до 68% на тлі загострення з адміністрацією Трампа. У лютому Зеленському довіряли 57% громадян, а в грудні — 52%.

КМІС продовжує відстежувати динаміку довіри Зеленському. Соціологи наводять результати останнього опитування, яке було проведене в особливо бурхливий період, — з 14 лютого до 4 березня 2025 року.

Попереднє опитування було проведене з 4 до 9 лютого 2025 року, тобто до початку перемовин США з росією та до загострення у відносин України і США.

Таким чином, ми можемо оцінювати вплив подій за цей період на довіру до президента, — пишуть у КМІС.

Станом на першу половину лютого 2025 року, до загострення відносин України і США, 57% українців довіряли Зеленському, не довіряли — 37%. Баланс довіри-недовіри становив +20%.

Далі у період 14 лютого — 4 березня 2025 року рівень довіри зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився до +38%.

Довідка КМІС

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», до якого за власною ініціативою додав запитання про довіру Зеленському. Методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням) у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 1029 респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України, яка контролювалася урядом України. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролюються владою України (водночас частина респондентів — це ВПО, які переїхали з окупованих територій), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. У КМІС вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.