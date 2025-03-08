Росіяни продовжують бити по енергосистемі Одещині, фото: ДТЕК

https://racurs.ua/ua/n204618-somyy-za-try-tyjni-udar-po-energosystemi-odeschyny-zavdaly-rashysty-dtek.html

Ракурс

Російські загарбники вчора, 7 березня, ввечері завали чергового удару по енергетичному об'єкту ДТЕК в Одеській області.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Це вже сьомий удар по енергосистемі області за три тижні, — наголошують у ДТЕК. — Енергетики цілодобово працюють, щоб ліквідовувати наслідки обстрілів.

Повітряні сили ЗСУ у своєму Telegram-каналі повідомляють, що в ніч на 8 березня (із 20.00 7 березня) рашисти атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 та однією крилатою ракетою «Іскандер-К», запущеними із Ростовської області рф.

Також рашисти задіяли 145 ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків мису Чауда у тимчасово окупованого Криму та російських Міллерово, Курськ, Шаталово, Брянська й Приморсько-Ахтарська.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, — вказано в повідомленні.

Станом на 09.00:

підтверджено збиття крилатої ракети «Іскандер-К» та 79-ти ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській та Одеській областях;

54 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).