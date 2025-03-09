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Ракурс
Наслідки російського обстрілу Куп’янська, фото: ДСНС

4,5 тис. ударів завдали рашисти по Куп’янській громаді за лютий — МВА

9 бер 2025, 18:00
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Російські загарбники за лютий завдали 4,5 тис. ударів різними типами озброєння по Куп’янській громаді за лютий 2025 року.

Окупанти б’ють і по будинках, і по критичній інфраструктурі. Про це в ефірі «Ми-Україна» розповів начальник Куп’янської МВА Андрій Беседін.

Били з різних типів озброєння: міномети, артилерія, РСЗВ, FPV-дрони, БПЛА «Молнія». З них 116 КАБів. 18 людей зазнали травмувань, двоє людей загинуло, поранені шість поліцейських, — розповів він.

Так, лише за вчорашній день, 8 березня, один цивільний мешканець загинув, а один зазнав поранення внаслідок удару дрона.

Беседін зазначив, що гуманітарна ситуація в громаді залишається стабільною, а люди забезпечені усім необхідним. Водночас він наголошує на необхідності цивільним евакуюватися.

Наразі в громаді залишилось 2900 цивільних мешканців.

За словами Беседіна, магазини в громадах працюють, але пошта — ні.

Джерело: «Ми-Україна»

Джерело: Ракурс


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