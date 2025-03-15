Десятки тисяч господарств були знеструмлені внаслідок російської атаки на Одещині

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На Одещині енергетики повернули світло для майже 30 тис. родин після ворожої атаки.

Про це сьогодні, 15 березня, ввечері повідомила прес-служба ДТЕК.

Нам вдалося повернути живлення майже в усі домівки, які були знеструмлені внаслідок останнього обстрілу енергетики, — розповіли у компанії. — Наразі без світла залишається менше 100 осель. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше підключити всіх.

У ДТЕК наголошують, що руйнування внаслідок російської атаки — серйозні.

Тому енергетики працюватимуть цілодобово, щоб ліквідувати наслідки обстрілу, — додали у компанії.

В ніч на сьогодні рашисти вкотре атакували енергосистему України — цього разу у Дніпропетровській та Одеській областях. В результаті частина жителів цих регіонів залишилася без світла.

В середині дня у ДТЕК повідомляли, що заживили всі оселі Дніпропетровської області, що залишилися без світла — понад 52 тис. родин.