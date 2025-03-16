Держсекретар США Марко Рубіо. Фото:

https://racurs.ua/ua/n204824-rubio-pogovoryv-z-lavrovym-pro-vidnovlennya-zv-yazku-mij-ssha-ta-rf.html

Ракурс

Державний секретар США Марко Рубіо порозмовляв з міністром закордонних справ росії Сергієм Лавровим.

У ході телефонної розмови, які відбулася 15 березня, вони обговорили військові операції Сполучених Штатів Америки проти хуситів та кроки для відновлення мирних переговорів. Про це йдеться на сайті Держдепартаменту США.

Зазначається, що сторони обговорили подальші кроки у контексті нещодавніх переговорів у Саудівській Аравії щодо завершення війни в Україні, а також досягнули домовленості щодо відновлення комунікацій між Вашингтоном та Москвою.

Також Рубіо та Лавров розмовляли про військову операцію США у Червоному морі проти єменських хуситів, яких підтримує Іран. Держсек наголосив, що США не будуть терпіти атаки цих бойовиків на американські військові та комерційні судна.

Нагадаємо, напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп віддав наказ американським військам атакувати позиції бойовиків у Ємені, бо хусити «ведуть неослабну кампанію піратства, насильства і тероризму проти американських та інших кораблів, літаків і безпілотників».