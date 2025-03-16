У Гренландії відбулися масові мітинги проти політики Дональда Трампа. Фото:

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Протести проти політики президента США Дональда Трампа пройшли у Гренландії

У суботу, 15 березня, близько тисячі людей зібралися на акцію протесту в столиці Гренландії — місті Нуук. Це найбільший мітинг в історії острова. Загалом населення Гренландії становить близько 57 тис. осіб, а Нуука — 19 тис. мешканців. Тому така кількість учасників акції вважається значною. Ще один протест відбувся у Сісіміуті. Про це повідомило видання Dagens Nyheter.

Лідер ліберальної партії Demokraatit Єнс-Фредерік Нільсен, який після перемоги на виборах може стати новим прем'єр-міністром Гренландії, заявив, що мешканці острова «можуть мати різні погляди на багато питань, але у цьому ми всі єдині».

Під час мітингу учасники скандували гасла: «Янкі, йдуть додому» та «Ми не продаємось».

Водночас у місті Нуук були помічені громадяни, які розділяють погляди американського лідера. Прихильники Трампа вийшли на вулиці у кепках з фірмовим написом MAGA (Make America Great Again), яке є гаслом політичної кампанії чинного президента США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання купити Гренландію, хоча влада Данії відкидає можливість продажу острова. А нещодавно Трамп заявив, що США неодмінно встановлять контроль над островом. Він не виключив можливу анексію Гренландії.

Джерело: Dagens Nyheter