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Ракурс
Збройні сили відреагували на причетність військового до вбивства активіста Ганула в Одесі

Збройні сили відреагували на причетність військового до вбивства активіста Ганула в Одесі

16 бер 2025, 15:15
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Підозрюваним у вбивстві Демʼяна Ганула є старший лейтенант Сергій Шалаєв. Він був військовослужбовцем 28 ОМБр.

У бригаді заявили, що після переведення до них у липні 2024 року Сергій Шалаєв весь час був на лікарняному, а 22 лютого 2025 року пішов у СЗЧ.

Всю необхідну інформацію про підозрюваного бригада вже передала правоохоронцям.

Суд обрав 16 березня запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ганула. Це тримання під вартою без права вийти під заставу. Під час засідання Шалаєв перебував у касці та бронежилеті. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Затриманого 46-річного чоловіка підозрюють у скоєнні умисного вбивства на замовлення та незаконному поводженні зі зброєю.

Шалаєва арештували по гарячих слідах в день вбивства активіста та волонтера Дем’яна Ганула 14 березня в Одесі. У міністерстві внутрішніх справ повідомляли, що у квартирі, де переховувався підозрюваний, виявили зброю, за допомогою якої, ймовірно, й застрелили Ганула.

31-річний Ганул — засновник і керівник організації «Вуличний фронт», учасник протистояння в Одесі 2 травня 2014 року, в 2014—2016 роках керував силовим блоком «Правого сектору» в Одесі.

Джерело: Ракурс


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