Володимир Зеленський, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n204871-dron-na-3-tys-km-proyshov-vyprobuvannya-zelenskyy.html

Ракурс

Український дрон з дальністю дії 3 тис. км пройшов випробування.

Про це сьогодні, 17 березня, у своєму вечірньому відеозверненні розповів президент України Володимир Зеленський за результатами засідання Ставки.

Вдячний розробникам, виробникам. Ми розвиваємо таку лінійку далекобійних засобів, яка допоможе гарантувати безпеку нашої держави, — наголосив він.

Також Зеленський повідомив, що сьогодні також доповідали щодо застосування українських ракет — «Довгого Нептуна».

Можна сказати, задоволені результатами уражень. Але потрібно виробляти більше ракет, більше дронів, і на тижні будемо говорити про це з нашими партнерами, — додав він.

Нагадаємо, 15 березня Зеленський заявив, що українська ракета «Довгий Нептун», котра б'є на відстань у тисячу кілометрів. Деталей він тоді не навів. Ймовірно новою ракетою напередодні була вражена нафтобаза у російському Туапсе, розташована приблизно за 550 км від лінії бойового зіткнення.