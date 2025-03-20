На базі в Енгельсі внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101

https://racurs.ua/ua/n204936-na-bazi-v-engelsi-vnaslidok-udaru-rosiyany-vtratyly-rakety-zokrema-h-101.html

Ракурс

На базі в Енгельсі (Саратовська область рф) внаслідок удару росіяни втратили ракети, зокрема Х-101.

Кількість буде зрозуміла згодом. На цьому аеродромі зберігають найбільше ракет, які використовує стратегічна авіація для ударів по Україні, — керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Нагадаємо, що на військовому аеродромі в Енгельсы базуються літаки Ту-95МС і Ту-160 22-ї важкої бомбардувальної авіадивізії ПКС рф.

Саме звідти російські терористи піднімають свою стратегічну авіацію для обстрілів українських міст.

«Ракурс» писав, що вночі 20 березня в Енгельсі вибухало і палало.