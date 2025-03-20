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Наслідки російських ударів по Краматорську, фото: ДСНС
Рашисти завдали комбінованого удару по Краматорську — четверо поранених (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n204945-rashysty-zavdaly-kombinovanogo-udaru-po-kramatorsku-chetvero-poranenyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники сьогодні, 20 березня, завдали комбінованого удару по середмістю Краматорська на Донеччині.
Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Краматорської міської ради.
О 10.20 окупанти вдарили по місту балістичною ракетою, а о 10.40 — застосували безпілотник. Влучання зафіксовані поблизу адміністративної будівлі у центрі міста, а також у промзоні, — розповіли у міськраді.
Внаслідок атаки:
- поранено чотирьох краматорців (1935, 1993, 1989, 1993 років народження);
- пошкоджено 37 багатоквартирних житлових будинків та приватні будинки;
- постраждали дві освітні установи — школа та дитячий садок;
- уражено п’ять адміністративних будівель;
- зазнали пошкоджень два торговельні центри;
- пошкоджено сім автомобілів.
Рятувальники ліквідували загоряння гаражів та сміття на відкритій території, не допустивши подальшого поширення вогню, — розповіли у ДСНС.