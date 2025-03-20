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Ракурс
Наслідки російських ударів по Краматорську, фото: ДСНС

Рашисти завдали комбінованого удару по Краматорську — четверо поранених (ФОТО)

20 бер 2025, 16:55
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Російські загарбники сьогодні, 20 березня, завдали комбінованого удару по середмістю Краматорська на Донеччині.

Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Краматорської міської ради.

О 10.20 окупанти вдарили по місту балістичною ракетою, а о 10.40 — застосували безпілотник. Влучання зафіксовані поблизу адміністративної будівлі у центрі міста, а також у промзоні, — розповіли у міськраді.

Внаслідок атаки:

  • поранено чотирьох краматорців (1935, 1993, 1989, 1993 років народження);
  • пошкоджено 37 багатоквартирних житлових будинків та приватні будинки;
  • постраждали дві освітні установи — школа та дитячий садок;
  • уражено п’ять адміністративних будівель;
  • зазнали пошкоджень два торговельні центри;
  • пошкоджено сім автомобілів.

Рятувальники ліквідували загоряння гаражів та сміття на відкритій території, не допустивши подальшого поширення вогню, — розповіли у ДСНС.

Наслідки російських ударів по Краматорську, фото: ДСНС

Джерело: Ракурс


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