Наслідки російських ударів по Краматорську, фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n204945-rashysty-zavdaly-kombinovanogo-udaru-po-kramatorsku-chetvero-poranenyh-foto.html

Ракурс

Російські загарбники сьогодні, 20 березня, завдали комбінованого удару по середмістю Краматорська на Донеччині.

Про це повідомляють прес-служби ДСНС та Краматорської міської ради.

О 10.20 окупанти вдарили по місту балістичною ракетою, а о 10.40 — застосували безпілотник. Влучання зафіксовані поблизу адміністративної будівлі у центрі міста, а також у промзоні, — розповіли у міськраді.

Внаслідок атаки:

поранено чотирьох краматорців (1935, 1993, 1989, 1993 років народження);

пошкоджено 37 багатоквартирних житлових будинків та приватні будинки;

постраждали дві освітні установи — школа та дитячий садок;

уражено п’ять адміністративних будівель;

зазнали пошкоджень два торговельні центри;

пошкоджено сім автомобілів.