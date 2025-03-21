Винагорода в один мільйон гривень розширена на всіх добровольців 18-24 років, які приєднались до війська після 24 лютого 2022 року

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Винагорода в один мільйн гривень розширена на всіх добровольців 18−24 років, які приєднались до війська після 24 лютого 2022 року.

Для забезпечення соціальної справедливості положення ініціативи «Контракт 18−24», яка передбачає виплату одноразової грошової винагороди в 1 млн грн, поширено також на тих військовослужбовців, які після 24 лютого 2022 року вступили на військову службу у віці до 25 років, повідомляє МОУ.

Процес отримання виплат є максимально зручним. Військовослужбовцю не потрібно ініціативно звертатися з цим питанням. Оформлення виплат доручено командирам військових частин, які мають зібрати весь пакет документів, у тому числі через направлення запитів в інші частини, де військовий проходив службу раніше, — розповів заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Військові 18−24 років зможуть поєднувати службу з навчанням в університетах. Для цього необхідно отримати дозвіл командира частини, який оформлюється наказом. Це особливо актуально для військовослужбовців, які підписали контракт за проєктом «Контракт 18−24», повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

Нагадуємо, у лютому в Україні запустили річний контракт для громадян 18−24 років, які не підлягають мобілізації. Умови: демобілізація після року служби, можливість заробити до 2 млн грн, іпотека під 0% та безкоштовне навчання. Контракт передбачає службу на бойових посадах.