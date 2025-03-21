Bloomberg: представники Вашингтона скоротили участь у міжнародних групах з контролю за санкціями проти рф

Bloomberg: представники Вашингтона скоротили участь у міжнародних групах з контролю за санкціями проти росії

https://racurs.ua/ua/n204980-bloomberg-predstavnyky-vashyngtona-skorotyly-uchast-u-mijnarodnyh-grupah-z-kontrolu-za-sankciyamy.html

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Адміністрація президента США Дональда Трампа скоротила участь у міжнародних групах з контролю за санкціями щодо росії.

Про це пише Bloomberg з посиланням на кількох європейських чиновників.

За їхніми словами, представники Вашингтона майже перестали брати участь у припиненні спроб обходу встановлених Заходом обмежень на постачання до росії компонентів та обладнання подвійного призначення. Інша із груп згорнула моніторинг дотримання цінового коридору на російську нафту.

Джерела видання пояснили, що невідомо, чи є зміни усвідомленою стратегією скорочення тиску на Кремль або викликані зміни кадровими проблемами, оскільки на деяких зустрічах були присутні молодші за посадою чиновники, які не мають достатніх повноважень для прийняття рішень.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати припинили фінансувати програми з відстеження викрадених Росією українських дітей, а також призупинять деякі заходи щодо протидії кібератакам, саботажу та дезінформації з боку.