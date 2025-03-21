Porsche Cayenne для тяжкохворих: у Києві викрили розкрадання майже 60 млн грн з бюджету КМДА

Викрито розкрадання майже 60 млн грн з бюджету КМДА, які були виділені на соцдопомогу тяжкохворим

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Правоохоронці заявляють, що викрили розкрадання майже 60 млн грн з бюджету КМДА, які були виділені на соцдопомогу тяжкохворим.

До оборудки причетні 4 особи, 2 з яких — заступниці очільника Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. Ще 1 злочинець — колишній топчиновник Київської міськдержадміністрації, а зараз керівник однієї із столичних психлікарень та компанії медико-соціального профілю.

Цими днями СБУ затримала його на спробі втечі за кордон. А четвертим учасником виявився комерційний директор компанії, яка виграла тендер КМДА, і належить фігуранту, зазначеному вище.

Щоб вкрасти бюджетні кошти, посадовці КМДА уклали договір з компанією спільника на 149 млн грн. За ці гроші підрядники мали здійснювати щоденний паліативний догляд за тяжкохворими громадянами. Проте замість цього майже третину бюджетних коштів фігуранти витратили на придбання авто преміумкласу та елітної нерухомості, які «на папері» використовували для потреб пацієнтів.

Так, наприклад, один з нових позашляховиків Porsche Cayenne, придбаних цією компанією, зловмисники використовували самі, але формально він значився як автомобіль для перевезення тяжкохворих.

Також під час розслідування встановлено, що власник підрядної компанії безпідставно оформив собі 2 групу інвалідності. Завдяки фейковій довідці він одержав «бронь» від мобілізації, можливість виїзду за межі України та регулярні пенсійні виплати з держбюджету.

Саме цю «меддовідку» фігурант намагався використати для незаконного перетину кордону у напрямку Євросоюзу.В

сім учасникам «схеми» повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.