Стів Віткофф зробив заяву про вибори в Україні

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російська федерація у ході війни «повернула» п’ять областей і Крим.

Країна-агресор наразі не намагається поглинути всю Україну, бо вже отримала бажане з початку. Про це спеціальний представник США з питань Близького Сходу Стівен Віткофф заявив в інтерв’ю журналісту Такеру Карлсону.

Росіяни також отримали те, що хотіли. Вони «повернули» ці п’ять регіонів. Вони мають Крим і отримали те, що їм потрібно. Навіщо їм ще щось? — зазначив він.

Чиновник наголосив, що Крим та Донбас, Луганськ і ще два регіони є найбільшими перешкодами для урегулювання війни, яку розпочала росія. Це першочергова річ й ведеться дуже позитивна розмова.

Вони російськомовні, були референдуми, де переважна більшість людей показали, що вони хочуть бути під владою росії. Я вважаю, що це ключове питання конфлікту, — розповів посадовець.

За словами Віткоффа, наразі кінцевою метою переговорів між США, Україною та рф є досягнення 30-денного перемир’я, під час якого сторони обговорять можливість повного припинення вогню.

Також спецпосланець зазначив, що вибори в Україні необхідні, і Україна вже погодилась їх провести. Представник США заявив, що президент України Володимир Зеленський зараз «у дуже, дуже складній ситуації», бо у ході війни з росією «він має знати, що його можуть перемогти». Саме тому, за словами Віткоффа, зараз найкращий момент для Зеленського укласти угоду, і Трамп може «надати йому найкращу угоду, яку він коли-небудь отримає".

Також він додав, що рф не визнає Зеленського легітимним президентом і не готова підписати з ним будь-який договір.

Нагадаємо, наступного тижня українська делегація зустрінеться з представниками США у Саудівській Аравії. Там сторони мають продовжити обговорювати тимчасове припинення вогню. На цій зустрічі Україна планує презентувати список інфраструктури, яку вважає пріоритетною та цивільною.