Українська ППО вночі збила 100 ворожих безпілотників зі 179. Фото: Генштаб

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Ракурс

Масовану атаку російських БпЛА відбила українська ППО.

У ніч на 22 березня противник атакував 179-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ у росії та Чауда в окупованому Криму. Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили у Telegram.

Заявляється про збиття 100 безпілотників на півдні, півночі та в центрі країни. Ще 63 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втратили.

Внаслідок російської атаки постраждали Запоріжжя, Харківщина, Сумщина та Київщина.

Так, внаслідок падіння уламків одного з дронів у Подільському районі Києва сталася пожежа у житловому будинку. У ДСНС поінформували, що загоряння сталося на третьому поверсі житлової триповерхівки. Згодом вогонь перекинувся на мансардний поверх.

На Харківщині, за інформацією голови обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у селі Кирилівка внаслідок влучання БпЛА типу «Шахед» пошкоджено склад агрофірми. А в селі Верхнезорянське удари російських дронів також спричинили пожежу на складі.

Нагадаємо, ввечері 21 березня армія рф масовано атакувала Запоріжжя. Загинула жінка та 14-річна дівчинка. Ще 13 осіб дістали поранення. Серед постраждалих — дев’ятимісячне немовля. Одну жінку госпіталізували у дуже важкому стані.