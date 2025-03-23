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«Націоналізовані» квартири українців обіцяють окупанти працівникам ЖКГ на ТОТ, фото: «Бессмертный барак»

«Націоналізованими» квартирами українців заманюють окупанти працівників у ЖКГ на ТОТ

23 бер 2025, 10:04
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На тимчасово окупованій Луганщині так звана «народна рада лнр» ухвалила «закон», згідно з яким пріоритетне право на користування житлом, яке пройшло процедуру «націоналізації», тобто було «віджато» в тих, хто виїхав з наразі окупованої території, надаватиметься працівникам житлово-комунального господарства.

Про це сьогодні, 23 березня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

На думку загарбників, це підвищить соціальну привабливість професії та популяризує її. Тобто, стимулюватиме населення до роботи у сфері ЖКГ, де трапляються регулярні випадки багатомісячної заборгованості із виплати зарплати, — зазначив Лисогор.

Тож, працівники сфери ЖКГ в «лнр» зможуть претендувати на віджату нерухомість слідом за суддями, співробітниками слідчого комітету, інших силових структур рф. Можливо, щось їм і залишать, — додав він.

Джерело: Ракурс


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