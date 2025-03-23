У росії суттєво збільшили виплати добровольцям за підписання контракту для участі у війні проти України. Фото:

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Російська диктатура намагається грошима вербувати людей на війну проти України.

З початку цього року в росії суттєво збільшили виплати добровольцям за підписання першого контракту для участі у бойових діях. Про це є Головне управління розвідки Міністерства оборони України 23 березня повідомило у Telegram.

Російська влада продовжує заманювати населення на війну проти України, суттєво збільшуючи фінансові виплати за підписання першого контракту, — зазначають розвідники.

Так, окупантів вербують за чималі суми. А в окремих регіонах країни-агресора розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили до понад 2 млн руб., а в Самарській області рекрутам пропонують майже 4 млн руб.

У НУР поінформували, що підписують контракти з російською армиії переважно люди у скрутному становищі та радикалізована молодь, яка легко піддається пропаганді.

Збільшення виплат для добровольців — це вимушений крок диктатури, бо Москва має труднощі з доукомплектуванням підрозділів.

Нагадаємо, у лютому Центр національного спротиву інформував, що російські загарбники на весняний період планують посилити примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, ворог орієнтується й на мігрантів, які приїхали Центральної Азії на ТОТ заробляти кошти.