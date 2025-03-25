Переговори США та рф. Фото:

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Деталі переговорів між США та росією, які відбулись в Саудівській Аравії напередодні, не оприлюднять.

Зміст перемовин не публікуватимуть, оскільки це «технічні консультації». Про підсумки тривалих російсько-американських переговорів, що відбулися, доповіли Москві та Вашингтону і вони зараз аналізуються. Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передає російська пропаганда.

Спікер диктатури рф зазначив, що наразі немає планів та тристоронню зустріч представників росії, США та України. Також не запланована розмова президентів Дональда Трампа і володимира путіна.

Тим часом сьогодні в Ер-Ріяді розпочався новий раунд переговорів між Україною та США. Про це поінформувало AFP із посиланням на джерело в українській делегації. Напередодні цю зустріч підтвердив і президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 24 березня в Саудівській Аравії відбулися переговори Сполучених Штатів з російською федерацією. Сторони вели консультації аж 12 годин.

У Білому домі після зустрічі заявили, що на переговорах в Ер-Ріяді було досягнуто прогресу, і «позитивне оголошення очікується найближчим часом». А представники Москви зазначили, що їхній настрій «гарний» після зустрічі з американцями.

24 березня президент США Дональд Трамп заявив, що очікує підписання угоди про розподіл доходів від видобутку корисних копалин в Україні найближчим часом. Також Вашингтон обговорює з Києвом можливість для американських компаній володіти українськими електростанціями.