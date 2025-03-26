СБУ повідомила про підозру Соловйову. Фото: СБ України

https://racurs.ua/ua/n205099-sbu-zaochno-povidomyla-pro-pidozru-propagandystu-rf-solovyovu.html

Ракурс

Російський пропагандист Володимир Соловйов отримав заочно підозру від українських правоохоронців.

Цей зловмисник входить до медійного пулу російського диктатора володимира путіна і є одним із головних рупорів Кремля. Неодноразово він закликав вдарити по Україні тактичною ядерною зброєю. А в нещодавніх виступах на телебаченні рф він закликав до повного захоплення чотирьох областей на півдні та сході України. Про це 26 квітня Служба безпеки України повідомила у Telegram.

Зазначається, що свої антиукраїнські тези Соловйов регулярно повторює в ефірах авторських передач на телеканалі «росія-1», однойменному проєкті на московському радіо та на своєму Телеграм-каналі. А упродовж неповних останніх двох років він рекомендував знищувати цивільну інфраструктуру та цивільних у різних регіонах України, зокрема через російські атаки з повітря.

Соловйову повідомили про підозру одразу за п’ятьма статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 442 (геноцид);

ч. 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 3 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ст. 436 (пропаганда війни).

У спецслужбі наголосили, що тривають комплексні заходи для притягнення Соловйова до відповідальності.

Нагадаємо, у Бєлгородській області рф, біля кордону з Україною, підірвалася російська пропагандистка — так звана воєнкор «Першого каналу» Анна Прокоф'єва. Автомобіль знімальної групи наїхав на міну. Внаслідок вибуху пропагандистка загинула, а оператор отримав тяжкі поранення.