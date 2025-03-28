«Джеймс Вебб» зафільмував «кільце Ейнштейна»

https://racurs.ua/ua/n205142-kilce-eynshteyna-sfotografuvav-djeyms-vebb-foto.html

Ракурс

Космічний телескоп «Джеймс Вебб» сфотографував так зване «кільце Ейнштейна» — явище, коли світло від далекої галактики викривляється під впливом гравітації потужного об'єкта, розташованого ближче, у цьому разі іншої галактики.

Те, що здається однією галактикою, насправді дві, які дуже далекі одна від одної! Ближча розташована в центрі зображення, в той час як більш віддалена галактика здається оберненою навколо неї — явище, яке ми називаємо «кільцем Ейнштейна», — вказано в описі фото на сторінці телескопа в Instagram.

Зазначається, що через це явище світло від далекої галактики, яке інакше йшло б по прямій лінії, слідує за вигином гравітаційно викривленого простору-часу, посилюючи світло позаду галактики і діючи як свого роду природне збільшувальне скло. Ейнштейн передбачив цей ефект у своїй теорії відносності.