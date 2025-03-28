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Ракурс
«Джеймс Вебб» зафільмував «кільце Ейнштейна»

«Кільце Ейнштейна» сфотографував «Джеймс Вебб» (ФОТО)

28 бер 2025, 11:35
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Космічний телескоп «Джеймс Вебб» сфотографував так зване «кільце Ейнштейна» — явище, коли світло від далекої галактики викривляється під впливом гравітації потужного об'єкта, розташованого ближче, у цьому разі іншої галактики.

Те, що здається однією галактикою, насправді дві, які дуже далекі одна від одної! Ближча розташована в центрі зображення, в той час як більш віддалена галактика здається оберненою навколо неї — явище, яке ми називаємо «кільцем Ейнштейна», — вказано в описі фото на сторінці телескопа в Instagram.

Зазначається, що через це явище світло від далекої галактики, яке інакше йшло б по прямій лінії, слідує за вигином гравітаційно викривленого простору-часу, посилюючи світло позаду галактики і діючи як свого роду природне збільшувальне скло. Ейнштейн передбачив цей ефект у своїй теорії відносності.

У центрі знімка розташована еліптична галактика, видима як овальне свічення навколо невеликого яскравого ядра. Навколо звивається широка смуга світла, що виглядає як спіральна галактика, розтягнута і деформована в кільце, з яскравими синіми лініями, проведеними через неї там, де спіральні рукави були розтягнуті до кола. Навколо кільця на чорному тлі видно кілька далеких об'єктів. Фото: ESA/Webb, NASA & CSA, G. Mahler Acknowledgement: М. А. Макдональд

Джерело: Ракурс


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