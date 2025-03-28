Обмежено придатних оголосять у розшук. Фото:

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Обмежено придатні українці повинні будуть пройти повторну ВЛК до 6 червня.

Для повторного проходження військово-лікарської комісії громадяни з таким статусом отримати електронне направлення. Це можна зробити як у ТЦК, так і через «Резерв+", бо у застосунку вже доступна можливість формування запиту на отримання направлення. Після такого запиту військком підписує направлення електронним ключем. Про це заявив начальник обліку та бронювання Житомирського обласного Територіального центру комплектування Віктор Полторакін, передає «Суспільне».

За його словами, кожна військово-лікарська комісія спроможна прийняти 50 осіб щодня. І якщо відкладати процес проходження медкомісії на останні тижні, то можна не встигнути це зробити.

Якщо військовозобов’язаний не прийшов, бо не встиг, то відповідальним за це буде він сам, — наголосив Полторакін.

Військком додав, якщо обмежено придатний відмовиться від повторного проходження ВЛК, то його оголосять у розшук через порушення правил військового обліку. Також йому загрожуватиме штраф у розмірі 17 тис. грн.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні скасували статус «обмежено придатний». Громадяни з таким статусом мали пройти повторний медичний огляд до 4 лютого 2025 року. Однак за вісім місяців лише 25% з них виконали цю вимогу, що унеможливило реалізацію закону у визначений строк.

А 13 лютого цього року президент України Володимир Зеленський підписав закон про продовження терміну проходження військово-лікарської комісії для обмежено придатних до 5 червня.

Джерело: «Суспільне»