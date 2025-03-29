Партизани підпалили базу росіян. Фото: «Маріуполь. Спротив»

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Українські партизани підпалили базу росіян в окупованому Маріуполі.

Представники руху опору «Маріуполь. Спротив» здійснили успішну операцію, підпаливши базу-стоянку загарбників на правому березі міста. Згоріли не лише кілька автомобілів ворога. Було також знищено боєкомплект. Про це Маріупольська міська рада 29 березня повідомила у Telegram.

За інформацією керівника Центру Вивчення окупації Петра Андрющенка, партизани дізналися про місцерозташування бази завдяки публікаціям двох кавказьких «блогерів». Ці окупанти оприлюднили у мережі фотографії та деталі, що дозволили ідентифікувати слабкі місця охорони.

Водночас партизанський рух «Атеш» заявив про зростаючу паніку серед російських військових на Херсонському напрямку. У регіон окупавати активно переправляють комплекси радіоелектронної боротьби, включно із системою «Поле-21». Ця РЕБ призначена для придушення зв’язку і протидії українським дронам, артилерії та авіації.

Також представники руху опору зафіксували зростання кількості засобів ворожої ППО, особливо поблизу стратегічних напрямків.

Нагадаємо, партизани з’ясували, що суднобудівна галузь в окупованому Криму зазнала повного занепаду після низки успішних атак ЗСУ. Заводи, які раніше працювали на потреби російського флоту, перетворилися на склади та ремонтні майданчики.